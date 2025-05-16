В Набережных Челнах 41-летний ранее судимый местный житель предстанет перед судом за убийство своего знакомого. Против него было выдвинуто обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах рецидивист обвиняется в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Челнах рецидивист обвиняется в убийстве знакомого

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, преступление было совершено 18 ноября 2024 года. В ходе распития спиртного обвиняемый, находясь в гостях, действуя из личной неприязни, выбросил своего знакомого из окна четвертого этажа. Пострадавший получил множественные травмы и скончался в больнице.

Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов