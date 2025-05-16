Ремонт здания «Благородного собрания» оценили в 307 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на право ремонта и приспособления для современного использования объекта культурного наследия «Благородное собрание», расположенного на ул. Сибирской, 20. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, подрядчик должен переустроить наружные сети теплоснабжения, провести ремонтные работы в здании и установить систему охранного видеонаблюдения. К работам требуется приступить 16 июня 2025 года, завершить их — 18 декабря 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 307,5 млн руб. Итоги конкурса подведут 6 июня 2025 года.

Здание «Благородного собрания» было построено в 1830-х годах. Это единственный характерный памятник классицизма в Перми, дошедший до наших дней практически в неизменном состоянии. В апреле 2022 года территориальное управление Росимущества передало здание в собственность Пермского края.