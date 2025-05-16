Туапсинца арестовали за финансирование ВСУ через биткойн-кошелек

В Туапсе заключен под стражу 34-летний местный житель, подозреваемый в государственной измене. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации спецслужбы, житель Туапсе переводил средства в криптовалюте на поддержку одной из структур ВСУ, запрещенной в России. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что туапсинец самостоятельно связался с представителями проукраинской военизированной группировки — «Русского добровольческого корпуса», признанного в РФ террористической организацией.

На допросе подозреваемый признался, что хотел «задонатить ВСУ», для этого вышел в чат террористической организации, используя неонацистское приветствие, и спросил, как может помочь. В ответ ему прислали реквизиты для денежного перевода.

Житель Туапсе выразил готовность оказывать боевикам поддержку и выполнять различные поручения на территории Краснодарского края. По указанию кураторов он сформировал биткоин-кошелек, конвертировал деньги в криптовалюту и осуществлял финансовую помощь ВСУ.

При обыске жилища подозреваемого сотрудники ФСБ обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие, оптические прицелы и наркотические вещества. Согласно ст. 275 УК РФ (государственная измена), фигуранту дела грозит до пожизненного лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что в Краснодаре вынесли приговор по делу о государственной измене. Фигурантом стал житель Ялты, передавший ВСУ сведения о авиационном комплексе радиолокационного дозора в Сочи.