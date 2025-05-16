В Екатеринбурге на 10 дней закроют движение трамваев на улице Сыромолотова

Специалисты ЕМУП «Гортранс» закроют движение трамваев в Екатеринбурге с 00:00 17 мая до 05:00 26 мая, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На участке улицы Сыромолотова, от дома №14 «в» до Сиреневого бульвара будут проводиться работы по ремонту трамвайных путей. В связи с этим будет закрыто движение трамвайных маршрутов № 8, 12, 13, 15, 23 по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «УрФУ» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

В этот период трамваи № 8, 13, 23 будут ходить до станции «Шарташ». Трамвай №12 будет поворачивать от станции «УрФУ» на проспект Ленина и следовать до станции «Дворец Спорта», а трамвай №15 будет разворачиваться на станции «Гостиница Исеть». Кроме того, будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Сыромолотова.

По данным администрации города, для того чтобы компенсировать отсутствие трамваев, будет увеличено количество автобусов на маршруте № 61 — с 10 до 18 единиц.

Полина Щуцкая