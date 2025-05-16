В Республике Татарстан в апреле этого года был зафиксирован повышенный спрос на земельные участки. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В апреле в Татарстане вырос спрос на земельные участки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В апреле в Татарстане вырос спрос на земельные участки

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В апреле было зарегистрировано 12 787 сделок купли-продажи, что на 6,2% больше, чем в марте (12 045).

Наиболее существенный прирост зафиксирован в сегменте земельных участков — их продажи выросли на 10%, достигнув отметки в 6 878 сделок против 6 232 в предыдущем месяце. В то же время рынок жилой недвижимости демонстрирует более умеренную динамику: количество продаж квартир увеличилось до 4 258 (+2%), частных домов — до 983 (+3%).

С начала текущего года в Татарстане совершено уже более 46,7 тыс. регистраций прав собственности на различные объекты недвижимости.

Артём Дергунов