Из суда в Рослесхоз

Арбитражный суд Вологодской области удовлетворил ходатайство НАО «СВЕЗА Новатор», входящего в лесопромышленную группу «Свеза», о прекращении рассмотрения иска к региональному Минприроды. Согласно материалам дела, ведомство выполнило требуемые законом обязательства до вынесения решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным картотеки электронного правосудия , предприятие просило суд признать незаконным бездействие Министерства природных ресурсов и экологии Вологодской области. Ведомство не направляло в Рослесхоз заявление о внесении изменений в приоритетный инвестиционный проект (ПИП), как это требует законодательство, регулирующее деятельность по приоритетным проектам в области освоения лесов.

Подписанный в 2022 году ПИП с получением лесных участков включал два этапа: модернизацию производственных мощностей по выпуску фанеры и строительство лесопильного завода. Первый этап «Свеза» завершила в 2023 году. Сумма инвестиций компании составила 6,6 млрд рублей. На второй этап группа планировала направить еще 2,4 млрд рублей. Однако актуализация проектных расчетов показала, что его строительство в текущих условиях будет убыточным. Реализация заведомо неокупаемого проекта, как объяснили в «Свезе», нецелесообразна ни для бизнеса, ни для Вологодчины в целом.

«Это приведет к нерациональному использованию лесных ресурсов, выпуску продукции с низкой добавленной стоимостью, отсутствию налогооблагаемой базы на прибыль, снижению уровня зарплат на производстве. Таким образом это существенно ухудшит бюджетную и социальную эффективность проекта, ввиду чего "Свеза" запросила пересмотр концепции ПИП с сохранением объема расчетной лесосеки для первого этапа»,— объяснили в компании.

Намерение «Свезы» пересмотреть условия ПИП стало предметом критики со стороны губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, которую он озвучил в интервью СМИ. По его мнению, компания необоснованно запросила сохранить за ней часть лесосеки. Однако в компании настаивали, что в соответствии с российским законодательством у нее есть право пересматривать параметры проекта. Это необходимо для стабильной работы уже реализованного первого этапа, запуск которого позволил увеличить долю глубокой переработки древесины и объемы выпуска фанеры в регионе до 200 тыс. кубометров ежегодно.

«Заявление с измененными показателями и расчетами, поданное в Минприроды, специалисты ведомства не передали в Рослесхоз. После этого "Свеза", в соответствии с установленным законом порядком, обратилась в суд»,— пояснили в пресс-службе компании.

Однако во время рассмотрения иска министерство направило заявление в Рослесхоз.

«Теперь специалисты Рослесхоза могут оценить обновленные параметры проекта, в том числе объем расчетной лесосеки, который требуется для работы модернизированного комбината, а также видовой состав на участках: основной породой должна являться береза, которая необходима для работы фанерного производства»,— резюмировали в компании.