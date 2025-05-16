Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как некорректное поведение сотрудников магазина может испортить отношение ко всему бренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сегодня давайте поговорим о самых ужасных опытах посещения люксовых бутиков. Уверена, многие могут поделиться подобным. И самое печальное в сухом остатке то, что потом поведение одного продавца, одного магазина влияет на восприятие всего бренда. Я собрала сегодня несколько историй популярных блогеров из разных стран, которые рассказывали о таких опытах. Итак, как продавцам делать не стоит. Блогер Серджио, американец мексиканского происхождения, рассказал историю, случившуюся с ним в одном из крупных американских универмагов. Он смотрел на продукцию люксового косметического бренда, когда к нему подошла продавец и сказала: «Ты планируешь это покупать или просто мечтаешь?» Тут, мне кажется, комментарии будут излишними. Серджио, к слову, упоминает не только свои испанские корни, но и то, что продавец, очевидно, смотрел, как он был одет. Потому что когда она увидела на нем простое худи, она решила неуместно съязвить, а когда она подошла ближе и увидела кроссовки Chanel и сумку Givenchy, сразу сменила тон.

Пользовательница Reddit thelittlepandagirl с Филиппин рассказывает свою историю. И здесь тоже она упоминает одежду. Как говорит эта потребительница люкса, она не любит наряжаться в поездках. Что вполне можно понять. И очень часто именно по одежке ее оценивают продавцы. Худший опыт, как рассказывает девушка, случился в Великобритании. По ее словам, на нее смотрели свысока в лондонских Ferragamo, Valentino и даже Longchamp, пока не поняли, что она и правда планирует совершить покупку. Я прочитала довольно большое количество негативных отзывов на бутики, и определять клиента по одежде — одна из очень часто встречающихся ошибок.

Анна Минакова