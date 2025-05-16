Цифра Банк вошел в реестр кредиторов Романа Гольдмана с долгом на 227 млн рублей

Арбитражный суд Красноярского края включил требования Цифра Банка в размере 227,5 млн руб. в третью очередь реестра кредиторов бенефициара агрохолдинга Goldman Group Романа Гольдмана, говорится в материалах суда.

Там указано, что 155 млн руб. — основной долг по кредитному соглашению и поручительству от сентября 2023 года. Остальная часть суммы — штрафные санкции, в том числе 38 млн руб. просроченных процентов за неоплату основного долга и 33 млн руб. неустойки.

В начале мая 2025 года Роман Гольдман был признал банкротом. Суд ввел процедуру реализации имущества в отношении бизнесмена. Ранее по заявлению Сбербанка в отношении предпринимателя до 6 июня 2024 года была введена процедура реструктуризации долгов. Требования Сбербанка в размере 614,4 млн руб. были включены в третью очередь реестра кредиторов. Также в числе кредиторов Романа Гольдмана числятся Росбанк, Промсвязьбанк, банк «Левобережный», Т-Банк и др.

В декабре 2023 года стало известно, что полиция Красноярского края арестовала имущество владельца Goldman Group Романа Гольдмана, общая сумма превысила 4 млрд руб. Бывшего политика подозревают в мошенничестве с вложениями пайщиков «Агро Вклад», он объявлен в международный розыск и заочно арестован по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Лолита Белова