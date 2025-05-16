У Guerlain новый амбассадор

Канадская актриса Шарлотта Ле Бон (известная по роли Холи в третьем сезоне сериала «Белый лотос») стала амбассадором косметического бренда Guerlain. Важно, что она становится «лицом» не средств, а пчел. Уже более 15 лет французский дом красоты занимается сохранением пчел посредством множества инициатив, например таких, как «пчелиные школы», которые рассказывают детям о том, как живут и функционируют пчелы, или Women for Bees — программа, которая помогает женщинам-пчеловодам. В качестве «посла пчел» Ле Бон примет участие как в международных проектах, так и в новом партнерстве бренда с Монреальским инсектарием, для которого он разработал образовательный контент для повышения осведомленности о пчелах.

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Фото: East News Актриса Шарлотта Ле Бон

Фото: East News