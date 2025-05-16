Минздрав планирует сократить дефицит врачей на 95% в 2025 году

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит врачей в государственных медучреждениях планируется сократить на 95% уже в 2025 году. По его словам, которые приводит ТАСС, обеспеченность врачами должна увеличиться до 43 специалистов на 10 тыс. населения, средним медицинским персоналом — до 85 на 10 тыс. населения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

25 февраля господин Мурашко сообщал, что в России не хватает 23,3 тыс. врачей, дефицит среднего медицинского персонала составляет 63,5 тыс. человек. С 2019 по 2024 год, по его данным, общий прирост по врачебному персоналу составил 6,5 тыс. человек. Количество врачей с 2023 года выросло с 541,5 тыс. до 558 тыс. человек. При этом в 2020 году в РФ было 557,3 тыс. врачей.

В 2023 году дефицит врачей в России составлял 29 тыс. человек, дефицит медперсонала — 63 тыс., писал «Ъ» со ссылкой на данные замминистра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой. В мае 2024 года Михаил Мурашко заявлял, что на решение проблемы врачебного кадрового дефицита в здравоохранении требуется не менее пяти-шести лет, комплекс мер для решения этой задачи уже проработан.

Полина Мотызлевская