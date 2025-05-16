«Японский бренд адресует электромобиль одиноким или парам без детей»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о премьерных моделях самого востребованного у россиян автобренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Есть, конечно, мнение, что россияне уже полюбили китайские автомобили, но факты — упрямая вещь, как говорил один английский писатель. И многочисленные опросы показывают, что больше всего из зарубежного мира автомобилестроения нашего человека по-прежнему интересует продукция марки Toyota. Словно идя нам навстречу, обычно сдержанные японцы за одну только последнюю неделю обнародовали целый пакет новостей. Главная из них — это, конечно же, скорое появление кроссовера RAV4 шестого поколения. Официальная премьера назначена на 21 мая, но европейский офис Toyota уже выложил в сеть картинку, на которой, пусть и не во всех деталях, но видно, как устроены органы управления автомобиля. Руль новый, позади него можно разглядеть проектор на лобовое стекло. На центральном тоннеле находится изящный маленький селектор трансмиссии, два подстаканника и несколько клавиш управления.

Тачскрин мультимедийной системы сделан отдельным «айпадом», но он не торчит из передней панели, а деликатно в нее интегрирован. Те, кто уже видел кроссовер вживую, говорят, что внешне он не сильно отличается от модели предыдущего поколения, которая была представлена в 2019 году. Якобы все изменения коснулись оптики, решетки радиатора и бамперов. Скоро увидим.

В США представили кроссовер Toyota CH-R нового поколения, официальные продажи которого начнутся в 2026 году. Эта модель ориентирована на американский рынок, хотя в Европе есть похожая — CH-R+. Это компактный электромобиль, способный разогнаться до «сотни» всего за пять секунд. Но любопытно, что адресует его японский бренд не молодым и дерзким, как можно было бы ожидать, но просто одиноким или парам без детей. Наконец, тоже на американский рынок нацелена третья новинка этой недели от Toyota. Это модель bZ Woodland, которая позиционируется как кроссовер повышенной проходимости для путешествий, вероятно, не очень дальних и относительно цивилизованных, потому что автомобиль полностью электрический.

Дмитрий Гронский