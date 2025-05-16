В Варшаве задержали одного из самых разыскиваемых грузинских преступников

Варшавская полиция задержала грузинского криминального авторитета. По данным радиостанции RMF FM, он приехал в Польшу по поддельному паспорту для выполнения задания, какого именно — не уточняется. В его доме обнаружили семь единиц оружия и более 200 патронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Помимо него задержаны еще шесть грузин, находившихся в доме в Миньском повете под Варшавой. При обыске из дома преступной группы изъяли краденое оружие и боеприпасы, а также наркотики ЛСД и систему глушения, которую используют при кражах.

Как сообщает RMF FM, в апреле полиция Варшавы проводила операцию в связи с кражей оружия и боеприпасов из автомобиля. Тогда в центре города был также арестован грузинский гражданин.