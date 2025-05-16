«Кроме чемпионской гонки весьма любопытна борьба за бронзу»

До завершения чемпионата России по футболу осталось два тура. Вопрос о том, кто будет чемпионом, «Краснодар» или «Зенит», по-прежнему открыт. Команда Мурада Мусаева занимает в турнирной таблице первое место, но действующий чемпион отстает на одно очко. Могут ли претенденты оступиться в матчах 29-го тура в ближайшие выходные? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Российский футбол держит нас в напряжении: то в Кубке сенсацию подкинет, то в чемпионате. Но сейчас в РПЛ не то что сенсация, даже небольшая ошибка может лишить «Зенит» или «Краснодар» титула. Кстати, математически шанс взять золото у южан есть уже в этом туре. Если команда Сергея Галицкого выиграет у «Оренбурга», а «Зенит» уступит «Ростову», то «Краснодар» оформит чемпионство досрочно. Понятно, что этот расклад из области фантастики, но то, что аутсайдеры порой отбирают очки у лидеров, — это факт.

Конечно, «Краснодар» является фаворитом, но совсем списывать хозяев со счетов букмекеры не спешат. Например, в «Лиге Ставок» коэффициент на победу «Оренбурга» чуть выше 4, а успех южан — около 2. Похожая история с «Зенитом», который играет в Ростове. Хотя эксперты в чудеса не верят. 29-й тур вряд ли изменит расстановку вверху турнирной таблицы, считает Эдуард Мор, который не один сезон играл в российском футбольном чемпионате: «Я абсолютно убежден и не сомневаюсь, что ни "Краснодар" в Оренбурге не оступится, ни "Зенит" в Ростове. Потому что "Краснодар" сильнее "Оренбурга", "Зенит" сильнее "Ростова", а "Ростов" еще играет позже. И все будет решаться в последнем туре».

Что же касается шансов лидеров на чемпионство, то здесь, несмотря на первое место «Краснодара», все неоднозначно. Букмекеры, конечно, отдают лидеру предпочтение, но разница в коэффициентах минимальна. Золото южан можно взять в «Лиге Ставок» за 1,77, а «Зенита» — за 2,05. Но «Краснодар» начал как-то уж слишком часто оступаться, поэтому верят в успех команды далеко не все. Один из таких скептиков — комментатор Александр Аксенов: «Не верю в то, что "Краснодар" будет чемпионом. Мне кажется, что "Зенит" пройдет этот отрезок лучше. "Краснодар" где-то обязательно осечку допустит, потому что "Оренбург" и "Динамо" — это очень сложно. У "Зенита", конечно, тоже календарь непростой, но мне кажется, что он с позиции богатого опыта будет играть. Плюс у него уже нет трофея одного, как без второго? Мне кажется, "Зенит" все-таки станет чемпионом».

Кроме чемпионской гонки весьма любопытна борьба за бронзу. Ее ведут московские клубы ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Сейчас третья строчка за армейцами, и кажется, что своего они уже не упустят, хотя многое будет зависеть от того, как команда сыграет в 29-м туре с «Локомотивом». Столичное дерби на «РЖД Арене» состоится в понедельник. Игру перенесли из-за матчей Кубка страны. Букмекеры в противостоянии «Локомотива» и армейцев явного фаворита не видят. В «Лиге Ставок» коэффициент на победу ЦСКА около 2,5, а успех железнодорожников идет чуть меньше 3. Понятно, что красно-синие слишком много эмоций потратили, отцепив в Кубке «Зенит». Но, несмотря на это, кажется, что «Локомотив» при всем уважении с этим ЦСКА вряд ли справится. Вот как сам главный тренер красно-синих Марко Николич говорит о своей команде: «У нас прекрасный эмоциональный ход. И, если считаем чемпионат, мы не проиграли ни одной игры с ноября, по-моему, не пропустили ни гола с игры, говорит таблица. Мы лучшая команда в России весной».

Кроме «Локомотива» из московских команд на своем поле играет «Динамо». Бело-голубые принимают тольяттинский «Акрон». «Спартак» встречается с «Крыльями Советов» и, конечно, едет в Самару в качестве фаворита. Коэффициенты на победу команд в «Лиге Ставок» отличаются в полтора раза. Хотя после эмоций в Кубке «Спартаку» будет сложно. Эту воскресную встречу в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Вообще в рамках 29-го тура футбола в свободном доступе будет много. «Оренбург»—«Краснодар» смотрим в субботу и, конечно, финальный аккорд в понедельник в виде дерби «Локомотив»—ЦСКА.

Владимир Осипов