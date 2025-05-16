Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о программе акции в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В субботу пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году она практически совпадает с Международным днем музеев, отмечаемым всегда в один и тот же день — 18 мая. Тема Дня: «Будущее музеев в быстро меняющихся сообществах», а Ночи — «Герои». Традиционно, причем во всем мире, посетить события «Ночи музеев» можно бесплатно. Однако каждый год меня искренне удивляет, почему ряд российских площадок решают все-таки тут подзаработать. Как правило, события начинаются около 18.00 и длятся до полуночи. Но есть музеи, которые будут открыты и до двух ночи, и до шести утра, или и вовсе все выходные. И последнее: из многолетних наблюдений известно, что почему-то в ночь акции часто идет дождь. Так что лучше к этому подготовиться.

Отличительная черта этого года — участие искусственного интеллекта. Нейросеть cтала соавтором оригинальных аудиогидов, озвученных голосом кота Матроскина, создав новый образ маскота акции. С помощью GigaChat можно создать и индивидуальный музейный маршрут. А среди самых неочевидных мест и событий «Ночи музеев» перечислю такие:

Московский зоопарк впервые в своей истории покажет ночную интерактивную выставку-шоу «Тени незабытых предков». Световые инсталляции с 3D-проекциями вымерших животных: саблезубых тигров, мамонтов, пещерного медведя и гигантского ленивца мегалоникса. Во дворе Музея Москвы можно будет поучаствовать в ночном шахматном турнире. По музею-заповеднику «Царицыно», где только что открылась V Триеннале текстильного искусства и современного гобелена, пройдет беговая кураторская экскурсия, которую проведет «бегущий искусствовед». Длина маршрута — около 4 км. В Музее авангарда на Шаболовке исследовать экспонаты предлагается в полной темноте с помощью фонариков. А еще там же научат создавать авангардные открытки а-ля 1920-х годов по работам Маяковского и Родченко.

Всего 600 мероприятий пройдут на 170 площадках.

Дмитрий Буткевич