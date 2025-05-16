«Пеле, конечно, был объявлен лучшим из лучших где только возможно»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о феноменальной популярности бразильца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michael Probst / AP Фото: Michael Probst / AP

Когда речь заходит о короле футбола — Пеле, то в первую очередь вспоминают его многочисленные рекорды и три победы на чемпионатах мира со сборной Бразилии. А вот невероятная любовь болельщиков обычно уходит на второй план, хотя она останавливала войны, причем это не фигура речи. В 1969 году две группировки, которые принимали участие в гражданской войне в Нигерии, договорились о перемирии, чтобы увидеть выставочный матч бразильского «Сантоса» с участием Пеле против местной команды.

После того, как игрок показал себя на международных турнирах, звезду хотели заполучить все футбольные гранды того времени: «Реал», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед». «Интер» даже подписал спортсмена, но то, что произошло потом, сложно себе представить. В Бразилии вспыхнул настоящий бунт: отпускать своего любимца в Европу фанаты не собирались, и Анджело Моратти (на тот момент президент миланского клуба) был вынужден контракт с Пеле разорвать. А в 1961 году парламент Бразилии официально признал его национальным достоянием, чем фактически перекрыл ему возможность выступать в Старом Свете. Но за границей звездный форвард все-таки поиграл — он уехал в команду «Космос» из Нью-Йорка. Статистика уверяет нас, что после этого популярность матчей Американской футбольной лиги выросла в десять раз.

Пеле завершил карьеру в октябре 1977 года. Во время прощального матча, где встречались «Космос» и «Сантос», пошел дождь, и на следующий день одна из бразильских газет вышла под заголовком «Даже небо плакало». Впоследствии игрок, конечно, был объявлен лучшим из лучших где только возможно. Даже Международный олимпийский комитет признал его спортсменом столетия, хотя нападающий никогда не участвовал в Играх. Также Пеле постоянно сравнивали с футбольными звездами разных лет, и многие уверены, что были игроки, которые действовали на поле лучше. Возможно, это так. Нo той всеобъемлющей любви болельщиков, того поклонения чуть ли не всей планеты точно не получил ни один из них.

Владимир Осипов