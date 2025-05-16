Замглавы Минпромторга оценил торговую инфраструктуру Сочи

Заместитель министра промышленности и торговли России Роман Чекушов посетил торговые объекты Сочи и высоко оценил их состояние, отметив позитивное влияние на туристическую привлекательность города-курорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Статс-секретарь и заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов провел рабочую встречу с руководителем департамента потребительской сферы Краснодарского края Романом Куринным. В ходе визита они ознакомились с несколькими торговыми объектами в Сочи.

Делегация посетила чайную плантацию, известную на всю страну, а также крупнейшую ярмарку курорта, которая в 2025 году была признана победителем конкурса «Торговля России» Минпромторга. Кроме того, представители ведомств осмотрели супермаркет «Табрис», который работает в регионе более 20 лет и предлагает широкий ассортимент, включая местные товары.

Господин Чекушов отметил, что Минпромторг России поддерживает развитие различных форматов торговли, обеспечивая потребителям возможность приобретать товары удобным способом. Он подчеркнул важность наличия широкого ассортимента, включая продукцию местных производителей, что было продемонстрировано на объектах в Сочи.

По итогам визита заместитель министра отметил высокий уровень торговой инфраструктуры, который положительно сказывается на туристической привлекательности региона. Господин Куринный добавил, что развитие многоформатной торговли в Сочи способствует экономическому росту, улучшает условия для потребителей и повышает качество сервиса, укрепляя репутацию города как курорта и места для шопинга и досуга.

Мария Удовик