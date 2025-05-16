В городском парке «Притяжение» прошло чествование участников клуба почетных благотворителей фонда «Металлург»

За 36 лет своей деятельности благотворительный фонд «Металлург» давно вышел в лидеры по оказываемой помощи всем категориям граждан не только в Челябинской области, но и в целом по России. По итогам 2024-го фонд получил Золотой стандарт качества XIX конкурса добровольных публичных годовых отчётов некоммерческих организаций и занял восьмое место в рейтинге агентства RAEX. Под крылом «Металлурга» всестороннюю помощь получают пенсионеры, будущие матери, многодетные семьи, семьи участников СВО, граждане, попавшие в сложные жизненные ситуации, талантливые юноши и девушки. Фонд поддерживает научные, творческие, спортивные и многие другие направления.

Под крылом фонда «Металлург» 37 тысяч подопечных, на помощь которым в рамках различных благотворительных программ в прошлом году было направлено более 1,55 миллиарда рублей.

Львиную долю средств фонд получил от Магнитогорского металлургического комбината и Группы ММК. Ежегодно круг меценатов становится всё больше. Ведь, оказывая помощь сам, фонд «заражает» добрыми инициативами других. Сегодня 97 благотворителей оказывают помощь фонду «Металлург», среди них – и организации, и физические лица, причем 26 из них стали частью команды в минувшем году.

За три года существования клуба почетных благотворителей число меценатов выросло с 39 до 97 компаний и физических лиц — почти в три раза. Увеличивается и анонимная помощь от граждан, которые переводят средства на счета фонда. По словам работников «Металлурга», вся эта помощь неоценима.

— К примеру, Группа ММК профинансировала подростку, ставшему в результате ДТП инвалидом, реабилитационную программу — это очень дорого, – говорит представитель фонда. — Есть и сопутствующие затраты: перелет, проживание, питание сопровождающего — это тоже немалые суммы, и их собираем именно с помощью неравнодушных людей.

Встретившись в Притяжении, члены клуба почетных благотворителей продолжили хорошее начинание — высадку деревьев на Аллее добра, в которой принял участие генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

— Все мы готовимся к столетию города, потом — комбината, как раз к этому времени деревья укрепятся и пойдут в рост, это заметно украсит «Притяжение», — отметил Павел Шиляев.

— Оставить свой след в благоустройстве городского курорта хотят многие, и высадка таких аллей за годы работы парка стала доброй традицией, — говорит заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор хоккейного клуба «Металлург», директор городского курорта «Притяжение» Алексей Жлоба, в этом году ставший членом клуба почетных благотворителей. — В прошлом году участники клуба уже занимались озеленением, в «Притяжении» есть именные деревья, высаженные инвесторами курорта, ветеранами, почетными гостями города, — самые разные категории граждан могут оставить здесь о себе добрую память.

Участников клуба встречали артисты, свои умения продемонстрировали спортсмены — одни из благополучателей фонда «Металлург». По словам председателя федерации карате-киокушинкай Челябинской области Василия Хабарова, благодаря постоянной помощи фонда этот вид спорта получил в городе активное развитие — около 500 мальчишек и девчонок воспитывают в шести секциях клуба, среди них — мастера спорта и участники сборной России.

Еще один благополучатель фонда — талантливый магнитогорец, певец Анзор Худоян, известный не только в Магнитогорске: подросток стал победителем многих вокальных конкурсов и участником самых популярных ток-шоу на федеральных телеканалах России. После одного из конкурсов, которые состоялись во многом благодаря поддержке фонда «Металлург», а также лично Павла Шиляева, мальчика заметили и пригласили учиться в академию Игоря Крутого.

— Я рад всех видеть, особенно новые лица, и здорово, что круг наших партнеров растет, крепнет и увеличивает мощность в оказании помощи тем, кто в ней нуждается, — обращается Павел Шиляев к собравшимся. — Отдельные слова благодарности членам клуба, кто не представляет Группу компаний ПАО «ММК»: наше предприятие всегда вело социально направленную политику, а вы проявили личный искренний порыв творить добро, став частью команды фонда «Металлург». Страна, бизнес, люди переживают сегодня трудные времена, но именно такие испытания высвечивают в обществе людей, стремящихся помогать тем, кто слабее, незащищеннее, кому еще хуже. Каждый помогает чем может — средствами, продуктами и другими товарами, услугами, временем — всего и не перечесть. Фонд старается охватить все возможные категории нуждающихся в нашей заботе, и с каждым годом их круг ширится, но у меня личная просьба: если есть идеи, что нужно еще сделать, кого поддержать, смело несите их нам, и мы вместе будем реализовывать благотворительные программы.

— Я рад, что все больше компаний и людей верит в наш профессионализм и оказывает высокое доверие в деле заботы о тех, кто в ней нуждается, — говорит директор благотворительного фонда «Металлург» Алексей Бельтюков. — Все больше тех, кто откликается на наши инициативы, примером чему служит центр «Мозаика», открытый в прошлом году. Следующий шаг в этом направлении — творческие мастерские для людей старше 18 лет с ментальными особенностями. Благотворительность — это не про финансовые возможности. Это про доброту, эмпатию, душевную щедрость и активную жизненную позицию. Здесь собраны именно такие люди – спасибо вам за это!

ПАО «ММК»