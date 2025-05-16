«Т Плюс» начнёт второй этап гидравлических испытаний в краевой столице

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» начинают второй этап проверочных мероприятий на трубопроводах отопления и горячего водоснабжения в городе Перми. С 19 мая профилактика стартует для части домов в микрорайонах Новые Водники, Железнодорожный, Лёвшино, Свердлова, Акулова, Островский. Всего в краевой столице будет проверено 2056 км коммуникаций.

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».

В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

«Гидравлические испытания являются наиболее эффективным способом проверить готовность тепловых сетей к зиме, убедиться в их надёжности для несения необходимых нагрузок. Чтобы минимизировать временные неудобства для жителей, работы синхронизируются с профилактикой УК и ТСЖ на внутридомовых коммуникациях», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Гидравлические испытания 19.05.2025-24.05.2025

ул. 5-я Каховская, 8а, 8в;

ул. Адмирала Ушакова, 32, 34а, 36, 36б, 49, 53, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 59/2, 59/3;

ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;

ул. Батумская, 5, 7, 8, 11;

ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

ул. Волгодонская, 20, 20а, 22, 24, 24а, 26/1, 26/2;

ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

ул. Капитанская, 12, 12, 22, 22а;

ул. Нижне-Курьинская, 4, 8, 10, 12, 38;

ул. Оханская, 17;

ул. Сокольская, 123;

ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50;

ул. Черниговская, 1, 5, 9;

ул. Юнг Прикамья, 10;

ул. Магистральная, 86б;

ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 38, 40;

ул. Туапсинская, 20;

ул. Теплоходная, 14, 14а;

ул. Гальперина, 11а;

ул. Закамская, 2а, 2б, 2в, 8, 15, 15а, 18, 19, 20а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 29а, 31;

ул. Кировоградская, 2а, 3, 4, 5, 6, 7в, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12/2, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 26, 31, 33, 37а;

ул. Ласьвинская, 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14;

ул. Маршала Рыбалко, 2б;

ул. А. Невского, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 18, 22, 24;

ул. М. Федосеева, 3, 10, 12;

ул. Торговая, 5, 8, 8а, 8б, 10, 12, 14;

ул. Чистопольская, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17.

Гидравлические испытания 19.05.2025-02.06.2025

ул. Монастырская, 117, 119, 119а, 121, 123, 123а, 152, 155, 157, 159, 161, 171, 177, 181;

ул. О. Решетникова, 4, 5, 17, 19;

ул. С. Окулова, 46, 62, 75;

ул. Г. Плеханова, 2, 3, 12, 13;

проезд Якуба Коласа, 6, 8, 10, 12;

ул. Н. Крисанова, 11, 16, 18а, 18б, 20а, 24, 57, 59, 67, 69, 71;

ул. А. Попова, 16, 18, 18а, 21, 22, 23;

ул. В. Ленина, 66, 70, 72а, 72б, 74, 78, 78а, 80, 82;

ул. А. Борчанинова, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

ул. Екатерининская, 132, 134, 134/5, 162, 166, 166а, 174, 180, 184, 188, 190;

ул. Н. Крисанова, 11, 16, 18а, 18б, 20а, 24;

ул. Пермская, 128, 128а, 160, 160а, 161, 200, 206;

ул. Академика Веденеева, 13, 15, 16, 25, 29, 31, 43, 51, 53, 55;

ул. Волховская, 23, 32, 34, 36, 37;

ул. Газонная, 1, 5, 5а, 19а;

ул. М. Косякова, 1, 8, 9, 10, 15а, 17;

ул. А. Кронита, 4/1, 4/2, 6, 6а, 8, 11, 13, 15, 18, 23;

ул. Льва Лаврова, 14, 16, 18;

ул. Н. Лобачевского, 26;

л. Таганрогская, 7;

ул. Первомайская, 50.

Гидравлические испытания 21.05.2025-04.06.2025

ул. Льва Шатрова, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;

ул. Героев Хасана, 1, 3, 3а, 5, 7, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17, 19, 21;

ул. В. Белинского, 40, 42, 47, 47а, 49;

ул. В. Чкалова, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24;

ул. В. Татищева, 3, 4, 6, 7, 8;

ул. А. Турчевича, 6, 8;

ул. Вильгельма де Геннина, 3;

ул. Карла Модераха, 6, 8;

ул. Н. Чернышевского, 39;

ул. П. Осипенко, 46;

ул. Кочегаров, 35, 35а;

ул. Загуменных, 4а

ул. Машинистов, 20/2, 20/3, 22а, 24, 29, 43а, 46, 49, 49/9, 51;

ул. Лепешинской, 5;

ул. Генерала Наумова, 7, 19.

Гидравлические испытания 22.05.2025-05.06.2025

ул. 25-го Октября, 59, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 70, 77, 81, 81/1, 83;

ул. Сибирская, 46, 48, 48/1, 48/2, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 63;

ул. 1-я Красноармейская, 17а, 31, 37;

ул. Газеты «Звезда», 44, 44а, 46, 52, 54;

ул. К. Тимирязева, 24, 24а, 25, 26, 26а, 37;

ул. А. Швецова, 32;

ул. М. Горького, 65, 65а, 74, 75, 76, 77, 80, 82;

ул. Н. Островского, 65, 69;

ул. Революции, 20, 22, 24;

ул. Л. Голева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13;

ул. Н. Крисанова, 57, 59, 67, 69, 71.

Гидравлические испытания 23.05.2025-06.06.2025

ул. Танкистов, 50.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»