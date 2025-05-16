Из села выбивают дух

Дума Ставропольского края внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается урегулировать вопросы содержания сельхозживотных в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Депутаты обосновали эту необходимость многочисленными жалобами на антисанитарию и требованиями принять меры от местных жителей. О том, что проблема есть и ее надо решать, говорят и крупные сельхозпроизводители. Но они отмечают, что решать вопрос нужно так, чтобы не уничтожить институт ЛПХ, который обеспечивает возможность выживания селянам, не имеющим иного дохода.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Дума Ставропольского края внесла в Государственную Думу РФ проект поправок в федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве». Законопроект нацелен на урегулирование вопросов содержания сельхозживотных и птицы в ЛПХ. Инициировал обращение губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Текст документа опубликован в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке к нему говорится, что на Ставрополье есть такие ЛПХ, в которых содержится по 600 голов свиней, 1 тыс. голов овец, 2 тыс. голов птицы. При этом, содержание животных и птицы на приусадебных участках в населенных пунктах часто происходит с грубыми нарушениями санитарных и зооветеринарных требований. Такие хозяйства становятся источником острых инфекционных заболеваний животных, в том числе опасных для человека, а также нарушают конституционные права граждан, проживающих рядом, на благоприятную окружающую среду, пишут депутаты. Отмечается, что законопроект инициирован в результате жалоб многих ставропольчан, которые просят принять меры к таким ЛПХ.

Парламентарии обращают внимание на то, что такие подворья относятся к категории личных подсобных хозяйств, поскольку их земельные участки не превышают предельно установленный максимальный размер общей площади земельных участков, но по сути ведут товарное производство сельхозпродукции.

Законопроектом предлагается наделить регионы РФ правом устанавливать нормы содержания сельхозживотных и птицы на приусадебных участках, которые находятся в границах поселений. Сейчас же отсутствуют полномочия у властей субъектов РФ и муниципалитетов по осуществлению контроля за соблюдением экологических и санитарно-гигиенических требований ЛПХ. Поэтому местные власти не могут повлиять на ситуацию.

В случае превышения максимального размера общей площади земельного участка и (или) норм содержания сельхозживотных предлагается обязывать владельцев ЛПХ менять правовой статус на индивидуального предпринимателя, фермера или получать иной предусмотренный законом статус.

«Проблема действительно существует, и ее необходимо регулировать, однако подход к этому вопросу должен быть тщательно взвешенным, поскольку многие люди зависят от подсобного хозяйства», — отмечает Казбек Гюльмагомедов, основатель ставропольской Группы компаний «Лукман», специализирующейся на производстве яиц, а также козьей и буйволиной молочной продукции.

«Запрещать содержание скота на подворьях нецелесообразно. Более того, необходимо создать условия для торговли домашними продуктами с подсобных хозяйств. Поддержка и помощь личным подсобным хозяйствам крайне важны. В то же время, необходимо установить определенные правила, так как нередки случаи злоупотребления, когда населенные пункты превращаются в крупные производственные площадки с антисанитарными условиями», — подчеркивает господин Гюльмагомедов.

Кроме того, он указывает на то, что соседи — не единственные, кто страдает от бесконтрольного содержания сельхозживотных и птицы.

«Их скопление представляет собой потенциальную угрозу. Кроме того, многие из таких хозяйств не проводят профилактику заболеваний, как это делают профессиональные фермеры. Я считаю, что необходимо установить нормативы по количеству скота, который может содержаться в частных хозяйствах, и обеспечить его учет ветеринарными службами. Для меня, как владельца птицефабрики, это вопрос риска: из-за десяти куриц может произойти заражение всего стада, что, в свою очередь, приведет к серьезным экономическим потерям для региона. В дальнейшем такие ситуации могут вызывать недовольство населения по поводу роста цен на яйца. Таким образом, регулирование действительно необходимо, но его следует осуществлять с умом», — добавляет предприниматель.

«Ъ-Кавказ» поинтересовался мнением относительно данного законопроекта в кубанском парламенте, который являлся инициатором принятия федерального закона об ЛПХ и на протяжении двух десятков лет активно продвигает идею развития этой формы хозяйствования на селе. Но в пресс-службе ЗС Краснодарского края пока воздержались от комментариев.

Михаил Волкодав