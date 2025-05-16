«Единая Россия» выдвинула одного участника СВО на праймериз в Башкирии

Правящая партия «Единая Россия» выдвинула одного участника специальной военной операции на предварительное голосование в Башкирии. По данным партийного сайта, всего для участия в праймериз выдвинуты 11 кандидатов — они претендуют на участие в дополнительных выборах в советы депутатов Уфимского и Туймазинского района.

Пока что единственным участником СВО среди них является 37-летний уроженец Уфы Станислав Демидович, который может попасть в число претендентов на депутатский мандат в уфимском районном совете.

Предварительное голосование пройдет в электронной форме с 19-го по 25 мая. По данным Центральной избирательной комиссии Башкирии, непосредственно выборы должны состояться 14 сентября.

Идэль Гумеров