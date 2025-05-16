В Тольятти экс-глава отдела дознания незаконно закрыла уголовное дело

Вступил в силу приговор бывшему начальнику отдела дознания районного отдела МВД РФ Самарской области. Центральный райсуд Тольятти признал ее виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а вышестоящая инстанция оставила в силе это решение. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осужденная поручила подчиненному дознавателю приостановить предварительное расследование по уголовному делу о краже у местной жительницы самоката «Лимит Про Скутерс». На тот момент процессуальные и следственные действия по делу не были проведены.

В итоге дознание по нему прекратили. После этого в сентябре 2022 года по указанию осужденной дело закрыли, так как силовикам не удалось установить предполагаемого преступника.

В декабре 2024 года суд признал бывшего начальника отдела дознания виновной и приговорил ее к полутора годам лишения свободы, которое заменили на принудительные работы на аналогичный срок с удержанием 10 % в доход государства из зарплаты. Также ей запретили занимать должности в полиции на этот же период. Осужденная вместе с защитником подала жалобу на приговор.

Георгий Портнов