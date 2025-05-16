«Россети Тюмень» выдали дополнительные мощности трем населенным пунктам ХМАО

«Россети Тюмень» увеличили мощность технологического присоединения города Югорска и поселков Таежный и Зеленоборский в ХМАО-Югре. Дополнительные 4,8 МВт позволят обеспечить развитие жилой застройки в этих населенных пунктах, где проживает более 42 тысяч человек и находятся крупные промышленные предприятия, в том числе «Газпром трансгаз Югорск».



Максимальная мощность техприсоединения потребителей увеличена на 11% – до 48,4 МВт. Энергетики провели работы на высоковольтных подстанциях «Мансийская», «Геологическая», «Хвойная», «Таежная» и «Зеленоборская», где обследовали ячейки выключателей и проверили исправность силового оборудования и устройств релейной защиты и автоматики.

Технологическое присоединение к электрическим сетям — одно из основных направлений работы компании: «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты, помогая улучшать качество жизни населения и развивать промышленность Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»