К открытию сезона на Кавминводах подготовили для размещения 24 тысячи номеров

Курортный сезон на Кавминводах планируется открыть 17 мая. Для отдыхающих подготовлены 508 объектов размещения с 24 тыс. номеров, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы видим увеличение туристического налога и будем прилагать все усилия, чтобы условия отдыха на наших курортах только улучшались, а туристический бизнес продолжал развиваться», — отметил Владимир Владимиров.

Гости смогут посетить 3 тыс. исторических памятников и более 300 туристических маршрутов. Организаторы делают акцент на насыщенной культурной программе и соблюдении санитарных норм.

Николай Аксенов