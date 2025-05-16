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К открытию сезона на Кавминводах подготовили для размещения 24 тысячи номеров

Курортный сезон на Кавминводах планируется открыть 17 мая. Для отдыхающих подготовлены 508 объектов размещения с 24 тыс. номеров, сообщает «Ставропольская правда» со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Мы видим увеличение туристического налога и будем прилагать все усилия, чтобы условия отдыха на наших курортах только улучшались, а туристический бизнес продолжал развиваться», — отметил Владимир Владимиров.

Гости смогут посетить 3 тыс. исторических памятников и более 300 туристических маршрутов. Организаторы делают акцент на насыщенной культурной программе и соблюдении санитарных норм.

Николай Аксенов

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