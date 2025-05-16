Суд на Кубани утвердил приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила без изменения приговор Усть-Лабинского районного суда в отношении восьми фигурантов дела о массовых беспорядках в международном аэропорту «Махачкала». Апелляционные жалобы были отклонены, приговор признан законным и справедливым, и вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее судом первой инстанции Адиль Абдуллаев, Будун Будунов, Гамзат Гамзатов, Курбан Ибрагимов, Магомед Ирбейнов, Гасан-Гусейн Магомедов, Магомед Омолаев и Мухомадрасул Шахбаев были признаны виновными по ч. 3 ст. 263.1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ (незаконное проникновение на транспортный объект и участие в массовых беспорядках соответственно). По версии следствия, 29 октября 2023 года осужденные принимали участие в действиях, спровоцированных прибытием рейса из Тель-Авива, на борту которого находились граждане Израиля.

Суд назначил фигурантам Абдуллаеву, Будунову, Гамзатову, Ирбейнову, Магомедову, Омолаеву и Шахбаеву по 7 лет лишения свободы, Ибрагимову — 8 лет. Все осужденные будут отбывать наказание в исправительных учреждениях общего режима.

Вячеслав Рыжков