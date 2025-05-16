В Кемеровской области восстановили электроснабжение в шахтах после аварии

В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области восстановлено электроснабжение в пяти населенных пунктах, сообщила пресс-служба «Россети Сибирь». Все потребители переведены на резервную линию 110 кВ, все шахты запитаны. Утром 16 мая на трансформаторной станции района произошла авария. Сотрудников эвакуировали из шести шахт. Без света находились более 30 тыс. жителей района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Сейчас бригады завершают восстановительные работы, после которых будет возобновлена нормальная схема электроснабжения»,— говорится в сообщении «Россети Сибирь».

ТАСС в региональном Ростехнадзоре сообщали, что авария произошла в электроснабжающей организации МРСК. Там отключилась линия 110 кВ «Беловская-Новоленинская». Отключение электроэнергии зафиксировали на шахтах им. С.М. Кирова, «Комсомолец», «Заречная», «Костромовская», шахтучастках «Октябрьский» в городе Ленинск-Кузнецкий и «Байкаимская» в городе Белово. Работников шахт эвакуировали. Пострадавших нет.

В органах власти региона агентству сообщали, что без света остались населенные пункты Полысаево, Никитинский и Мыски. Там проживает почти 30 тыс. человек. В региональном СКР при этом сообщили, что отключения затронули семь шахт и два населенных пункта (какие — не уточнялось). Надзорное ведомство проводит проверку.

Полина Мотызлевская