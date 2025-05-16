Белоруссия готова к военным учениям с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым заявил о нежелании нападать на кого-либо и о готовности провести очередные белорусско-российских военных учений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«К учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают», — сказал Александр Лукашенко (цитата по пресс-службе президента). Он отметил, что решение о военных учениях было согласовано им лично с президентом России Владимиром Путиным.

В феврале начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко сообщал, что на сентябрь запланированы стратегические учения «Запад-2025». В них, как ожидается, будут участвовать свыше 13 тыс. человек.