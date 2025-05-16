Казанец, убегая от полиции, застрял в вентиляционной шахте магазина и погиб
Житель Казани провалился в вентиляционную шахту на техническом этаже магазина одежды, не смог выбраться самостоятельно и скончался от полученных травм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Для того, чтобы добраться до него требовалось при помощи перфоратора, кувалды и зубила разрушить бетонную стену и удалить металлическую арматуру.
К тому моменту, когда спасатели получили согласие собственника помещения магазина на демонтаж стены и провели все необходимые работы, казанец скончался.
Тело 41-летнего погибшего извлекли из вентиляционной шахты на уровне первого этажа.
Точную причину смерти установят эксперты.
Источник «Ъ Волга-Урал» в правоохранительных органах сообщил, что мужчина оказался в вентиляции, пытаясь скрыться от полицейских.