Казанец, убегая от полиции, застрял в вентиляционной шахте магазина и погиб

Житель Казани провалился в вентиляционную шахту на техническом этаже магазина одежды, не смог выбраться самостоятельно и скончался от полученных травм. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Для того, чтобы добраться до него требовалось при помощи перфоратора, кувалды и зубила разрушить бетонную стену и удалить металлическую арматуру.

К тому моменту, когда спасатели получили согласие собственника помещения магазина на демонтаж стены и провели все необходимые работы, казанец скончался.

Тело 41-летнего погибшего извлекли из вентиляционной шахты на уровне первого этажа.

Точную причину смерти установят эксперты.

Источник «Ъ Волга-Урал» в правоохранительных органах сообщил, что мужчина оказался в вентиляции, пытаясь скрыться от полицейских.

Дарья Сайфиева