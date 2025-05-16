В Анапе сносят 20 самовольно построенных гостевых домов

На черноморском побережье Анапы начался снос двадцати самовольно возведенных деревянных строений, использовавшихся в качестве гостевых домов. Демонтаж осуществляется на основании решения городского суда, удовлетворившего иск муниципалитета. Контроль за исполнением судебного акта возложен на Анапский городской отдел ГУФССП по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

Ранее семеро собственников строений были обязаны демонтировать объекты самостоятельно в установленный десятидневный срок. Однако предписание суда исполнено не было, несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности. Входы в дома были опечатаны, коммуникации — электрические, водные и газовые — отключены.

После безрезультатных попыток понудить владельцев к добровольному сносу администрация Анапы обратилась за изменением способа исполнения решения. Суд предоставил муниципалитету право организовать демонтаж своими силами. К настоящему моменту подрядная организация приступила к разбору строений под надзором судебных приставов.

Вячеслав Рыжков