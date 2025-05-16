Телеканал в Чусовом возглавила выпускающий редактор

Новым директором телеканала «Союз ТВ» в Чусовом назначена Елена Бушмелева. Ранее она занимала должность главного выпускающего редактора. Назначение подтвердил глава Чусового Сергей Белов в своем телеграм-канале. «Елена Викторовна имеет богатый опыт работы на телевидении, долгое время занимала должность главного выпускающего редактора»,— отметил он.

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Предыдущий руководитель телеканала Марина Долганова, возглавлявшая «Союз ТВ» более 20 лет, перешла на должность пресс-секретаря Пермского филиала «Ростелекома». Госпожа Долганова начала карьеру в холдинге корреспондентом и прошла путь до руководителя.