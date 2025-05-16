Более 40 улиц Сочи могут остаться без воды до 20:00 из-за ремонта

Водоканал Сочи начал аварийно-предупредительный ремонт магистрального водовода диаметром 500 мм на пересечении улиц Чайковского и Гагарина, из-за чего более 40 улиц города могут остаться без воды или с пониженным давлением до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В список улиц с ограничениями входят Конституции, Юных Ленинцев, Северная, Горького, Роз, Московская, Воровского, Островского, Карла Либнехта, Пластунская, Пригородная, Промышленная, Краснодарская, Шаумяна, Поперечная, Голенева, Ударная, Дагомысская, Чебрикова, Туапсинская, Невская, Волгоградская, Одесская. С изменениями также могут столкнуться жители улиц Параллельная, Титова, Труда, Парковая, Гагарина, Красноармейская, Чайковского, Цветной бульвар, Цюрупы, Виноградная (дома с 1 по 15), Новая Заря, Подгорная, Егорова, Войкова и Первомайская.

Также ограничения коснутся жителей переулков Грузинский, Трунова, Промышленный, Зеленый, Рабочий, Хлебозаводской и Гуковский.

По информации водоканала, все работы планируется завершить до 20:00 в тот же день.

Мария Удовик