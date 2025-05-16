Нижегородку оштрафовали за фиктивный учет мигрантов

Канавинский райсуд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранцев (ст. 322.3 УК РФ) в отношении местной жительницы Светланы Лебедевой. Она фиктивно зарегистрировала девять мигрантов в своей квартире, сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, в январе 2024 – феврале 2025 года осужденная указала ложные сведения о пребывании иностранцев у себя дома, зная, что жить они там не будут: предоставить собственное жилье для них фигурантка отказалась. Она подала заявление о регистрации в многофункциональный центр, который перенаправил документы в отдел по вопросам миграции. В результате иностранцев поставили на фиктивный учет, за это нижегородке заплатили, подчеркнули в суде.

Суд признал ее виновной и оштрафовал на 150 тыс. руб.

Владимир Зубарев