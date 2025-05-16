Белоусов: Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укрепить общую оборону

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, что двум странам нужно как можно стремительнее наращивать мощь общего оборонного пространства, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее»,— сказал господин Белоусов (цитата по БелТА).

Президент Республики Беларусь заявил, что страна готова к проведению белорусско-российских военных учений, и отметил успехи в размещении на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс «Орешник».