Белоусов: Россия и Белоруссия обязаны как можно быстрее укрепить общую оборону
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил на встрече с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, что двум странам нужно как можно стремительнее наращивать мощь общего оборонного пространства, сообщает ТАСС.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«У нас общее оборонное пространство, которое мы укрепляем в силу очень сложной международной обстановки. Обязаны укреплять как можно быстрее»,— сказал господин Белоусов (цитата по БелТА).
Президент Республики Беларусь заявил, что страна готова к проведению белорусско-российских военных учений, и отметил успехи в размещении на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс «Орешник».