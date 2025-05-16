Фермер со Ставрополья обвиняется в хищении 3,5 млн рублей субсидий

В Ставропольском крае расследуется уголовное дело о мошенничестве при получении сельскохозяйственных субсидий на общую сумму свыше 3,5 млн руб. Фигурантом четырех уголовных дел стал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Левокумского округа, сообщили пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По данным следствия, с 2019 по 2022 годы 44-летний местный житель представлял в уполномоченное учреждение фальсифицированные документы для получения государственной поддержки сельхозпроизводителей. В справках он указывал недостоверную информацию о якобы выращенных в открытом грунте овощах и связанных с этим расходах»,— следует из сообщения.

В отношении подозреваемого заведены четыре уголовных дела по статье «Мошенничество». В настоящее время расследование продолжается.

Николай Аксенов