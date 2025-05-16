Персоналу городского электрического транспорта Саратова поднимут зарплату на 20%

Сотрудникам городского электрического транспорта Саратова увеличат заработную плату. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

На эти цели планируется направить из регионального бюджета 90 млн руб. Соответствующая инициатива будет озвучена на ближайшем заседании облдумы. Господин Бусаргин отметил, что обсудил необходимость этого решения с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в ходе встречи с сотрудниками предприятия в Заводском трамвайном депо.

Благодаря выделению указанной суммы удастся на 20% повысить зарплату с 1 июня всем работникам городского электрического транспорта. Так, водители станут получать на 15 тыс. руб. больше. Что касается рабочих и кондукторов, для них прибавка составит свыше 10 тыс. руб. и 8 тыс. руб. соответственно.

Павел Фролов