В 2024 году из России в страны исламского мира экспортировали 64 млн тонн зерна
Объем экспорта зерна из России в страны исламского мира в 2024 году составил почти 64 млн тонн. Об этом сообщает федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.
В 2024 году из России в страны исламского мира экспортировали 64 млн тонн зерна
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Больше всего российского зерна поставили в Египет, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Бангладеш, Казахстан, Алжир, Ливию и Йемен (47,5 млн тонн).
По итогам 2024 года наибольший объем (44 млн тонн) экспорта приходится на пшеницу, которая поставляется в 36 мусульманских стран. На втором месте ячмень (6,6 млн тонн), поставляемый в 19 государств.
Также в странах исламского мира востребована кукуруза (5,6 млн тонн), которую в 2024 году из России экспортировали в 13 мусульманских стран.