Объем экспорта зерна из России в страны исламского мира в 2024 году составил почти 64 млн тонн. Об этом сообщает федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году из России в страны исламского мира экспортировали 64 млн тонн зерна

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В 2024 году из России в страны исламского мира экспортировали 64 млн тонн зерна

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего российского зерна поставили в Египет, Турцию, Иран, Саудовскую Аравию, Бангладеш, Казахстан, Алжир, Ливию и Йемен (47,5 млн тонн).

По итогам 2024 года наибольший объем (44 млн тонн) экспорта приходится на пшеницу, которая поставляется в 36 мусульманских стран. На втором месте ячмень (6,6 млн тонн), поставляемый в 19 государств.

Также в странах исламского мира востребована кукуруза (5,6 млн тонн), которую в 2024 году из России экспортировали в 13 мусульманских стран.

Дарья Сайфиева