В Ростове аренда жилья стала почти в два раза выгодней ипотеки

В Ростове-на-Дону аренда жилья стала в 1,7 раз выгоднее, чем ипотека. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙ.РФ со ссылкой на гендиректора компании «Титул» Евгения Сосницкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, снять однокомнатную квартиру в столице Дона можно за 35 тыс. руб. в месяц, тогда как ежемесячное обслуживание кредита обойдется в 57-62 тыс. руб.

Стоимость съемного жилья варьируется в зависимости от района. «Арендовать однокомнатную квартиру в центре Ростова в апреле (этого года) можно было за 35-50 тыс. руб. В ЗЖМ аренда такого жилья обходилась в 20-25 тыс. руб. в месяц, в спальных районах города — в 18-25 тыс. руб.», — рассказал господин Сосницкий.

По его оценкам, сейчас арендная плата растет на 7-10% в год в зависимости от сегмента. Эксперт уверен, что рост продолжится до тех пор, пока Банк России не снизит ключевую ставку хотя бы до 16%.

Наталья Белоштейн