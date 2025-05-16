Краснодарца осудили за оскорбление сотрудников Росгвардии

Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении жителя города Александра Линькова, признанного виновным в применении насилия в отношении представителя власти и публичном оскорблении представителей власти (ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, 25 октября 2024 года осужденный Линьков, находясь в состоянии алкогольного опьянения у стойки регистрации отеля «Мартон» в краевом центре, громко выражался, мешал другим гостям и проявлял агрессию. На вызов, поступивший по сигналу тревожной кнопки, прибыли сотрудники подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Вместо того чтобы прекратить противоправные действия, мужчина начал нецензурно оскорблять прибывших сотрудников и высказывать угрозы в их адрес.

На стадии судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину, и дело рассматривалось в особом порядке. С учетом характера преступления, личности обвиняемого и признания вины суд назначил фигуранту Линькову наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и дополнительным штрафом в размере 30 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков