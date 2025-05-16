Детский омбудсмен пригласил в Ярославль Марию Львову-Белову

Ярославский детский омбудсмен Михаил Крупин пригласил в Ярославль уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову. Об этом сообщили в аппарате господина Крупина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Фото: уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области

Должность Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области была учреждена в 2010 году, в этом году институту исполняется 15 лет. В связи с юбилеем в Ярославле пройдет научно-практический форум «Детское право». На него Михаил Крупин пригласил Марию Львову-Белову, вручив сборник с одноименным названием «Детское право».

«На территории субъекта за 15 лет сформировалась уникальная региональная законодательная база. В первые в России вышел единый сборник нормативно-правовых актов, направленный на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. Будет о чем поговорить»,— прокомментировал господин Крупин.

Алла Чижова