В Египте разбился 4-летний ребенок из Ярославля

В египетском отеле 4-летний мальчик погиб после падения с фонтана. Об этом сообщает портал Yarnews.

Семья из Ярославля приехала на отдых в Египет. Во время оформления документов для заселения в отель отец с детьми вышел на улицу. Ресепшен находился на втором этаже, ко входу прилегал фонтан. Находясь у фонтана, ребенок упал с высоты второго этажа на уровень первого.

После падения мальчика увезли в больницу, где впоследствии он скончался. Полиция проводит проверку по данному факту, родители погибшего ребенка просят возбудить уголовное дело, так как считают, что к трагедии привело, в том числе, нарушение требований безопасности.