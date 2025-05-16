В Екатеринбурге открылся первый в УрФО рекрутинговый центр МВД России

В ТЦ Veer Mall в Екатеринбурге открылся рекрутинговый центр ГУ МВД России по Свердловской области. Он стал первым таким центром в Уральском Федеральном округа (УрФО), сообщил руководитель пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

При создании центра опирались на опыт Нижегородской области. «Вход в центр украшает большой баннер со словами: "Мы не создаем героев, мы даем возможность ими стать". Как говорится, добро пожаловать в ряды системы МВД. Ведь защищать внутренние рубежи своей Отчизны от криминала и интересы законопослушных граждан — это всегда было, есть и будет почетным и ответственным делом самых мужественных и порядочных людей, вне зависимости от пола и национальной принадлежности»,— отметил полковник Горелых.

Как рассказал заместитель начальника Сергей Ремезков, кандидаты должны быть неравнодушными к чужой беде и к человеческому горю, к проблемам людей, и всегда должны быть готовы прийти на помощь нуждающимся.

В церемонии открытия приняли участие Уральский Юридический институт МВД и Управление полиции на транспорте, на мероприятии присутствовали кадеты полицейских классов, студенты и все желающие. На открытии полицейские организовали выставку вооружения, спецсредств, экипировки и служебного транспорта. Посетители могли не только осмотреть экспонаты, но и примерить их на себя. Сотрудники полиции активно общались с потенциальными кандидатами, рассказывая об условиях приема на службу. Все выступления спикеров сопровождались музыкальными номерами о буднях силовиков в исполнении сотрудников.

Ирина Пичурина