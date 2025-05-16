Ozon запустил раздел «Сделано на Кубани» для презентации продукции края

Маркетплейс Ozon запустил специальный раздел «Сделано на Кубани», где предприниматели Краснодарского края получили возможность бесплатно презентовать свою продукцию. Об этом сообщает департамент потребительской сферы Краснодарского края, при содействии которого реализовывался этот проект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Уточняется, что сейчас в «кубанском» каталоге маркетплейса уже представлено свыше 1,3 тыс. позиций от местных производителей. Речь идет о натуральных продуктах питания, экологичной мебели, безопасных бытовых средствах, одежде, обуви, товарах для красоты, творчества, дома и сада.

Для участия в проекте любому предпринимателю, чья производственная деятельность локализуется в Краснодарском крае, достаточно заполнить онлайн-заявку.

«Сегодня на маркетплейсе представлено 40 региональных витрин в рамках проекта "Сделано в России", 14 из них мы запустили в этом году. И уже видим результат: количество представленных российских производителей увеличилось в 1,5 раза, до 8 тыс., если сравнивать первый квартал 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Ассортимент вырос в 1,2 раза, до 5 млн наименований. Теперь к проекту присоединился и Краснодарский край. Кубанские предприниматели смогут повысить узнаваемость своей продукции на федеральном уровне, а покупатели — быстрее и проще находить их товары»,— приводятся в релизе слова представителя Ozon Александра Васильева.

Михаил Волкодав