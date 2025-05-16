В Ростове Великом без газа останутся 570 абонентов

В Ростове Великом Ярославской области 570 абонентам отключат подачу природного газа из-за ремонтных работ. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Специалисты будут ремонтировать подземные газовые сети низкого давления, работы — плановые, отмечают в администрации. Газоснабжение прекратится в 9:00 26 мая и затронет 21 улицу. В том числе, Пушкинскую (90 абонентов), Вишневского (69 абонентов), Гоголя (46 абонентов), Комсомольскую (38 абонентов), Гладышева (35 абонентов).

Алла Чижова