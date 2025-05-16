В Северной Осетии завершена реконструкция тоннеля в Дигорском ущелье

В Северной Осетии завершили реконструкцию тоннеля в Дигорском ущелье на автодороге «Чикола — Мацута — Комы-Арт». Для противодействия камнепадам на въезде и выезде возвели защитные галереи: 5,5 м у северного портала и 16,5 м у южного, сообщает пресс-служба главы республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Модернизированный тоннель обеспечивает беспрепятственный проезд туристических автобусов и тяжелых грузовиков, направляющихся в центральную часть высокогорной Дигории.

Инженеры предусмотрели противопожарную систему — с обеих сторон тоннеля установлены резервуары объемом 160 кубометров воды каждый для ликвидации возможных возгораний.

Строительство стартовало в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а финальный этап осуществлялся по программе «Инфраструктура для жизни».

Николай Аксенов