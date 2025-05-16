В Стамбуле на переговорах между Россией и Украиной есть шанс выработать документ для завершения конфликта. Об этом заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Мирошника, сначала надо достичь договорённости о мире и найти механизм урегулирования конфликта. «Группы, которые сформированы с обеих сторон, вполне могут это делать. Они могут наработать модель, которая будет приемлема как для России и Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть»,— отметил дипломат.

Родион Мирошник также допустил, что результаты переговоров в Стамбуле могут быть признаны легитимными, даже если срок полномочий Владимира Зеленского истечёт.