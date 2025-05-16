Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол Мирошник: в Стамбуле могут выработать документ для завершения конфликта

В Стамбуле на переговорах между Россией и Украиной есть шанс выработать документ для завершения конфликта. Об этом заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.

Родион Мирошник

Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Родион Мирошник

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам господина Мирошника, сначала надо достичь договорённости о мире и найти механизм урегулирования конфликта. «Группы, которые сформированы с обеих сторон, вполне могут это делать. Они могут наработать модель, которая будет приемлема как для России и Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть»,— отметил дипломат.

Прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. День второй. Главное

Читать далее

Родион Мирошник также допустил, что результаты переговоров в Стамбуле могут быть признаны легитимными, даже если срок полномочий Владимира Зеленского истечёт.

Новости компаний Все