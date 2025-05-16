Посол Мирошник: в Стамбуле могут выработать документ для завершения конфликта
В Стамбуле на переговорах между Россией и Украиной есть шанс выработать документ для завершения конфликта. Об этом заявил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима.
Родион Мирошник
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам господина Мирошника, сначала надо достичь договорённости о мире и найти механизм урегулирования конфликта. «Группы, которые сформированы с обеих сторон, вполне могут это делать. Они могут наработать модель, которая будет приемлема как для России и Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть»,— отметил дипломат.
Родион Мирошник также допустил, что результаты переговоров в Стамбуле могут быть признаны легитимными, даже если срок полномочий Владимира Зеленского истечёт.