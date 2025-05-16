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Коммерсантъ FM
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В Стамбуле началась трехсторонняя встреча делегаций Турции, США и Украины

Начались переговоры делегаций США, Украины и Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщают AFP со ссылкой на турецкий МИД. В делегацию США на трехсторонней встрече вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, а также посол Том Баррак.

В украинскую делегацию вошли министр обороны Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИДа Андрей Сибига. На опубликованных МИД Турции кадрах запечатлен также глава турецкого министерства Хакан Фидан.

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Российская делегация может начать переговоры с Украиной при посредничестве Турции около 12:30 мск.

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