В Стамбуле началась трехсторонняя встреча делегаций Турции, США и Украины

Начались переговоры делегаций США, Украины и Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщают AFP со ссылкой на турецкий МИД. В делегацию США на трехсторонней встрече вошли госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог, а также посол Том Баррак.

В украинскую делегацию вошли министр обороны Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Андрей Ермак и глава МИДа Андрей Сибига. На опубликованных МИД Турции кадрах запечатлен также глава турецкого министерства Хакан Фидан.

Российская делегация может начать переговоры с Украиной при посредничестве Турции около 12:30 мск.