В Чувашии вынесен приговор мужчине, избившему супругу бейсбольной битой

В Чувашии 40-летний местный житель был осужден на один год условно с испытательным сроком за избиение супруги бейсбольной битой. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашской Республике.

По данным следствия, инцидент произошел в январе между раздельно проживающими супругами. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал и напал на свою жену. Сначала он применил физическое насилие руками, а затем продолжил избиение с использованием спортивного инвентаря — бейсбольной биты. Пытаясь защитить голову, потерпевшая получила перелом левой руки.

Мужчине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 112 УК РФ. Помимо условного срока, осужденному предписано соблюдать определенные ограничения и выполнять установленные обязанности. При несоблюдении этих условий приговор может быть пересмотрен.

Артём Дергунов