В Сатке директора МУПа будут судить за аренду машины у супруги

Саткинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора муниципального унитарного предприятия «Водоотведение» Бакальского городского поселения. Местный житель, арендовавший машину для учреждения у супруги, обвиняется в растрате бюджетных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, в декабре 2023 года директор МУПа заключил фиктивный договор аренды автомобиля Suzuki Grand Vitara 2007 года выпуска, который принадлежал его супруге. Ежемесячная плата составила 63,2 тыс. руб. За время действия контракта — до октября 2024 года — руководитель предприятия таким образом похитил 630 тыс. руб.

Директор учреждения полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», директором МУП «Водоотведение» с марта 2023 года является Андрей Бойченко.

Виталина Ярховска