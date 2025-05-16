Работников подстанции в Кузбассе эвакуируют из шахт из-за аварии

На трансформаторной подстанции в Кузбассе произошла авария, сообщили в министерстве угля и промышленности региона. Из трех шахт подстанции эвакуируют работников. Сведений о пострадавших не поступало.

«Шахта "Байкаимская" — люди выходят на поверхность по запасным выходам, шахтоуправление "Комсомолец" — все выходят на поверхность по запасным выходам, шахта. им. С. М. Кирова — из четырех вентиляторов два в работе, люди выходят на поверхность по запасным выходам. Ситуация под контролем»,— говорится в сообщении министерства (цитата по ТАСС).

Из-за аварии на подстанции произошла остановка главных вентиляторов проветривания на шахтах им. С. М. Кирова и «Комсомолец», рассказали агентству в пресс-службе «СУЭК-Кузбасс».

По данным местных властей, обесточено три населенных пункта региона — Полысаево, Никитинский и Мыски. Без света осталось почти 30 тыс. человек. Это произошло из-за отключения двух питающих ВЛ-110 кВ. Напряжения нет в больницах, школах, детских садах и на объектах водоснабжения.