Новосибирская прокуратура просит конфисковать квартиру у экс-борца с коррупцией
Суд Новосибирска приступил к рассмотрению иска о конфискации в доход государства активов бывшего начальника ОЭБиПК по Ленинскому району Дениса Фетисова, приобретенных, по данным прокуратуры, на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В иске указано, что в период с 2010-го по 2023 год полицейский занимал должность начальника ОЭБиПК по Ленинскому району. «Во время работы в правоохранительных органах Фетисов с целью уклонения от обязанности декларировать свое имущество и сокрытия своего реального имущественного положения приобрел квартиру, а также два автомобиля и оформил на третьих лиц»,— говорится в материалах прокуратуры.
В надзорном ведомстве полагают, что расходы на приобретение указанного имущества превышают доходы четы Фетисовых. Прокурор области Александр Бучман обратился в суд с иском об обращении незадекларированной квартиры и машин в пользу государства.