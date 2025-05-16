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Новосибирская прокуратура просит конфисковать квартиру у экс-борца с коррупцией

Суд Новосибирска приступил к рассмотрению иска о конфискации в доход государства активов бывшего начальника ОЭБиПК по Ленинскому району Дениса Фетисова, приобретенных, по данным прокуратуры, на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В иске указано, что в период с 2010-го по 2023 год полицейский занимал должность начальника ОЭБиПК по Ленинскому району. «Во время работы в правоохранительных органах Фетисов с целью уклонения от обязанности декларировать свое имущество и сокрытия своего реального имущественного положения приобрел квартиру, а также два автомобиля и оформил на третьих лиц»,— говорится в материалах прокуратуры.

В надзорном ведомстве полагают, что расходы на приобретение указанного имущества превышают доходы четы Фетисовых. Прокурор области Александр Бучман обратился в суд с иском об обращении незадекларированной квартиры и машин в пользу государства.

Илья Николаев

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