Новосибирская прокуратура просит конфисковать квартиру у экс-борца с коррупцией

Суд Новосибирска приступил к рассмотрению иска о конфискации в доход государства активов бывшего начальника ОЭБиПК по Ленинскому району Дениса Фетисова, приобретенных, по данным прокуратуры, на неподтвержденные доходы. Об этом сообщил аккаунт судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В иске указано, что в период с 2010-го по 2023 год полицейский занимал должность начальника ОЭБиПК по Ленинскому району. «Во время работы в правоохранительных органах Фетисов с целью уклонения от обязанности декларировать свое имущество и сокрытия своего реального имущественного положения приобрел квартиру, а также два автомобиля и оформил на третьих лиц»,— говорится в материалах прокуратуры.

В надзорном ведомстве полагают, что расходы на приобретение указанного имущества превышают доходы четы Фетисовых. Прокурор области Александр Бучман обратился в суд с иском об обращении незадекларированной квартиры и машин в пользу государства.

Илья Николаев