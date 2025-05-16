В Ростове полицейские задержали пять участников массовой драки

В Ростове–на–Дону полицейские устанавливают обстоятельства массовой драки, произошедшей на улице Андреева. В отдел полиции №5 УМВД России доставлено пять участников потасовки. Об этом сообщили в пресс–службе Главного Управления МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В драке на улице Андреева этой ночью принимали участие около 20 человек. Очевидцы даже слышали звук, похожий на выстрел, сообщило издание 1rnd.ru.

Теперь полиция выясняет, с чем была связана потасовка. «По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении Главка.

Наталья Белоштейн